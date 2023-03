Gianni Minà, addio al giornalista delle interviste che hanno fatto la storia (Di lunedì 27 marzo 2023) Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Gianni Minà nella serata di oggi 27 marzo alla clinica Villa Del Rosario a Roma. Gianni Minà, si è spento uno dei grandi giornalisti italiani Gianni Minà addio al giornalistaNato a Torino nel 1938, Minà si approccia alla carta stampata come giornalista sportivo scrivendo per Tuttosport, per poi arrivare in Rai negli Anni Sessanta dove commenta le Olimpiadi di Roma. Nella sua carriera ha seguito otto mondiali di calcio e sette olimpiadi. Fondatore de “L’Altra Domenica” con Renzo Arbore e Maurizio Barendson, negli anni Ottanta dopo aver collaborato con Giovanni Minoli per Mixer celebre rotocalco di attualità, politica e cultura, debutta come conduttore su Raidue con Blitz. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Lutto nel mondo del giornalismo: è mortonella serata di oggi 27 marzo alla clinica Villa Del Rosario a Roma., si è spento uno dei grandi giornalisti italianialNato a Torino nel 1938,si approccia alla carta stampata comesportivo scrivendo per Tuttosport, per poi arrivare in Rai negli Anni Sessanta dove commenta le Olimpiadi di Roma. Nella sua carriera ha seguito otto mondiali di calcio e sette olimpiadi. Fondatore de “L’Altra Domenica” con Renzo Arbore e Maurizio Barendson, negli anni Ottanta dopo aver collaborato con Giovanni Minoli per Mixer celebre rotocalco di attualità, politica e cultura, debutta come conduttore su Raidue con Blitz. ...

È morto Gianni Minà, una vita da giornalista tra sport, cinema e America Latina

Addio ad una delle grandi firme del giornalismo sportivo e non solo: è morto Gianni Minà, dopo una breve malattia cardiaca. Aveva 84 anni. Torinese, classe 1938, è stato anche scrittore e conduttore televisivo.

Gianni Minà, l'intervista a Bud Spencer

L'attore parla delle sue origini partenopee "Bud Spencer si chiama Carlo Pedersoli ed è napoletano". Comincia così l'insolita intervista del giornalista Gianni Minà, scomparso oggi all'età di 84 anni, a Bud Spencer per il festival del cinema western Sergio Leone a Torella dei Lombardi nel 2004. L'attore parlava delle sue origini partenopeo.

Morte Gianni Minà, dal ministro Sangiuliano a Fiorella Mannoia: il cordoglio social

Il ricordo dei colleghi giornalisti e dei personaggi della politica e del mondo dello spettacolo alla notizia della morte dello scrittore 84enne, dopo oltre 60 anni di carriera fuori dal coro