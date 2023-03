GF VIP, Wilma Goich contro tutti: ‘Daniele fuori per colpa di Oriana’, cosa ha detto (Di lunedì 27 marzo 2023) . Un fiume in piena la cantante, peraltro ex partecipante del Grande Fratello Vip: “I Fiordelisi hanno pilotato tutto, Daniele fuori per colpa di Oriana”. Ha poi proseguito: “Antonella è immatura e viziata, i suoi genitori hanno pilotato tutto e bruciato anche l’entrata dell’ex fidanzato a Signorini”. Parla poi di Daniele Dal Moro: “Poteva vincere, forse dava fastidio a qualcuno”. Wila Goich contro il GF VIP e Antonella Fiordelisi Durante la messa in onda di “Non succederà più” a Radio Radio, vediamo una Wilma Goich senza filtri. Dichiarazioni al veleno, probabilmente per attriti con il programma del Grande Fratello Vip e magari anche perchè qualche concorrente non gli è entrato in simpatia. Le ha per tutti, specie per Antonella Fiordelisi: “Un amore malato, con troppa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) . Un fiume in piena la cantante, peraltro ex partecipante del Grande Fratello Vip: “I Fiordelisi hanno pilotato tutto, Danieleperdi Oriana”. Ha poi proseguito: “Antonella è immatura e viziata, i suoi genitori hanno pilotato tutto e bruciato anche l’entrata dell’ex fidanzato a Signorini”. Parla poi di Daniele Dal Moro: “Poteva vincere, forse dava fastidio a qualcuno”. Wilail GF VIP e Antonella Fiordelisi Durante la messa in onda di “Non succederà più” a Radio Radio, vediamo unasenza filtri. Dichiarazioni al veleno, probabilmente per attriti con il programma del Grande Fratello Vip e magari anche perchè qualche concorrente non gli è entrato in simpatia. Le ha per, specie per Antonella Fiordelisi: “Un amore malato, con troppa ...

