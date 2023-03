GF Vip | le anticipazioni di stasera | chi raggiungerà la finale?

(Di lunedì 27 marzo 2023) Penultimo appuntamento con il GF Vip di Alfonso Signorini:su Canale Cinque andrà in scena la semidel reality di Canale Cinque, lunedì 27 marzo, in prima serata su Canale 5 quarantaquattresimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della semidi questa sera, il pubblico deciderà chi sarà il quarto finalista di “Gf Vip 7” e chi invece dovrà abbandonare definitivamente il gioco tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi finiti al televoto la scorsa settimana. Chi si unirà a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà per la finalissima di lunedì prossimo? L'articolo proviene da 361 Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : Il reality show è agli sgoccioli: nella puntata di stasera spazio al verdetto delle nomination - MondoTV241 : Anticipazioni GF Vip 7, quarto finalista, tre eliminati, #gfvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7, anticipazioni semifinale: le parole di Alfonso Signorini - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip 7, anticipazioni semifinale: le parole di Alfonso Signorini #gfvip #gfvip7 #nikiters #donnalisi… - bellicapelli15 : Grande Fratello Vip 7, la semifinale del 27 marzo 2023: anticipazioni e diretta -

Leggi anche GFsemifinale Grande Fratello, finalissima prevista il 3 aprile La finalissima del Grande Fratello2023 andrà in onda lunedì 3 aprile su Canale 5 . Per ora, i ...Oggi in prima serata su Canale 5 va in onda il penultimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini: ecco cosa ...Semifinale del Grande Fratello7, dopo l'eliminazione di Antonella Fiordelisi e la squalifica di Daniele Del Moro, questa settimana è stata più tranquilla per i vipponi della casa. Sabato sera i ...

Grande Fratello Vip, anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 marzo, la semifinale La Gazzetta dello Sport

Penultimo appuntamento con il GF Vip di Alfonso Signorini: stasera su Canale Cinque andrà in scena la semifinale del reality di Canale Cinque Stasera, lunedì 27 marzo, in prima serata su Canale 5 ...Oggi in prima serata su Canale 5 va in onda il penultimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini: ecco cosa accadrà Lunedì 27 marzo in prima serata su Canale 5 torna ...