GF Vip, Elenoire provoca Daniele: la piccata reazione di Dal Moro (FOTO) (Di lunedì 27 marzo 2023) Una volta usciti dalla casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro sembrano aver fatto la pace. Dopo le pesanti dichiarazioni fatte dall'esuberante ex gieffina sul suo ex compagno d'avventura, i due si sono sentiti telefonicamente ed hanno messo da parte i dissapori. In queste ore, infatti, Elenoire ha pubblicato un post alquanto bollente su Daniele. Dal Moro non è rimasto certamente in silenzio. Il ragazzo, infatti, ha prontamente risposto alla provocazione della sua ex coinquilina generando un bel putiferio sui social. Il suo commento, infatti, ha attirato un gran numero di risposte e di interazioni tra gli utenti del web. Il piccato botta e risposta di Elenoire e Daniele dopo il GF Vip

