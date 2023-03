GF Vip 2023, ex concorrente rivela retroscena incredibile sui Donnalisi (Di lunedì 27 marzo 2023) L’ex concorrente del GF Vip 7, Wilma Goich, ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico “Non succederà più”, condotto da Giada De Miceli su Radio Radio, durante il quale, ha commentato il rapporto tra i Donnalisi, definendolo come malato e insinuando che fin dall’inizio tutto sia stato gestito dai loro genitori. Inoltre, ha espresso la sua opinione sull’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Secondo la cantante, il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sarebbe stato fatto di gelosie reciproche. Grande Fratello Vip 2023, Wilma Goich non sopportava Antonella Fiordelisi Wilma Goich poi svela che l’uscita di Antonella Fiordelisi le ha fatto piacere perché non la reggeva proprio. Poi, l’ex vippona ha descritto Antonella come una persona infantile, molto viziata dai suoi genitori, che vuole avere tutto proprio ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 marzo 2023) L’exdel GF Vip 7, Wilma Goich, ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico “Non succederà più”, condotto da Giada De Miceli su Radio Radio, durante il quale, ha commentato il rapporto tra i, definendolo come malato e insinuando che fin dall’inizio tutto sia stato gestito dai loro genitori. Inoltre, ha espresso la sua opinione sull’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Secondo la cantante, il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sarebbe stato fatto di gelosie reciproche. Grande Fratello Vip, Wilma Goich non sopportava Antonella Fiordelisi Wilma Goich poi svela che l’uscita di Antonella Fiordelisi le ha fatto piacere perché non la reggeva proprio. Poi, l’ex vippona ha descritto Antonella come una persona infantile, molto viziata dai suoi genitori, che vuole avere tutto proprio ...

