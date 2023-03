Germania: sindacati, '30.000 ferrovieri hanno aderito allo sciopero dei trasporti' (Di lunedì 27 marzo 2023) Berlino, 27 mar. (Adnkronos/Dpa) - Secondo il sindacato delle ferrovie tedesche EVG, sarebbero oltre 30.000 i lavoratori ferroviari che stanno partecipando in Germania a un massiccio sciopero iniziato oggi nel settore dei trasporti. "La partecipazione allo sciopero è molto alta", ha affermato Kristian Loroch, membro del comitato di negoziazione di EVG. "Stiamo scioperando oggi perché nella contrattazione collettiva, nonostante la difficile situazione finanziaria di molti lavoratori, non ci è stato presentato nulla che sia degno di trattative serie", ha aggiunto. Gli scioperi, che dovrebbero durare 24 ore, vorrebbero nelle intenzioni bloccare gran parte del Paese, chiudendo tutte le linee ferroviarie a lunga percorrenza e fermando la maggior parte dei treni regionali in sette dei 16 stati tedeschi. Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Berlino, 27 mar. (Adnkronos/Dpa) - Secondo il sindacato delle ferrovie tedesche EVG, sarebbero oltre 30.000 i lavoratori ferroviari che stanno partecipando ina un massiccioiniziato oggi nel settore dei. "La partecipazioneè molto alta", ha affermato Kristian Loroch, membro del comitato di negoziazione di EVG. "Stiamo scioperando oggi perché nella contrattazione collettiva, nonostante la difficile situazione finanziaria di molti lavoratori, non ci è stato presentato nulla che sia degno di trattative serie", ha aggiunto. Gli scioperi, che dovrebbero durare 24 ore, vorrebbero nelle intenzioni bloccare gran parte del Paese, chiudendo tutte le linee ferroviarie a lunga percorrenza e fermando la maggior parte dei treni regionali in sette dei 16 stati tedeschi. Sono ...

