Germania: mega - sciopero trasporti, 'Stop 30mila dipendenti' (Di lunedì 27 marzo 2023) I dipendenti di aeroporti, ferrovie, trasporti marittimi, compagnie autostradali, trasporti locali hanno iniziato a mezzanotte un'interruzione del lavoro di 24 ore. La mobilitazione si inserisce in un ...

