Germania, maxi - sciopero blocca i trasporti pubblici (Di lunedì 27 marzo 2023) E' iniziato a mezzanotte il mega - sciopero dei trasporti pubblici in Germania che paralizzera' per 24 ore la circolazione aerea, ferroviaria, nevale, e in almeno sette Laender anche quella urbana. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) E' iniziato a mezzanotte il mega -deiinche paralizzera' per 24 ore la circolazione aerea, ferroviaria, nevale, e in almeno sette Laender anche quella urbana. Lo ...

