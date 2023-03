Germania, in corso il più grande sciopero dei trasporti degli ultimi decenni. I dipendenti chiedono stipendi più alti (Di lunedì 27 marzo 2023) In Germania è iniziato il più grande sciopero dei trasporti degli ultimi decenni. Gli aeroporti e le stazioni degli autobus e dei treni di tutto il Paese sono fermi da questa mattina. Ad innescare questa grande protesta è l’inflazione in forte crescita che sta influenzando drammaticamente il tenore di vita dei cittadini tedeschi. sciopero dei ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Inè iniziato il piùdei. Gli aeroporti e le stazioniautobus e dei treni di tutto il Paese sono fermi da questa mattina. Ad innescare questaprotesta è l’inflazione in forte crescita che sta influenzando drammaticamente il tenore di vita dei cittadini tedeschi.dei ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eziamor : #PiaKlemp La 'pasionaria' tedesca con procedimenti penali in corso in vari paesi Europei invece di venire a rompere… - carlo_magnani : RT @bruno_simili: Sciopero in corso in Germania per chiedere un aumento dei salari #Warnstreik - panda5214 : RT @bruno_simili: Sciopero in corso in Germania per chiedere un aumento dei salari #Warnstreik - AKalynaki : RT @bruno_simili: Sciopero in corso in Germania per chiedere un aumento dei salari #Warnstreik - marioricciard18 : RT @bruno_simili: Sciopero in corso in Germania per chiedere un aumento dei salari #Warnstreik -