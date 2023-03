Germania | che gaffe di Brehme | l’ex Inter invia video con la compagna in Senza veli

Germania, che gaffe di Brehme: l’ex Inter invia video con la compagna in topless (Di lunedì 27 marzo 2023) Incredibile e maldestra gaffe di Andy Brehme, ex giocatore dell’Inter e campione del mondo a Italia ’90. Il tedesco, in vacanza sul Lago di Garda, ha inviato sui social un video nel quale appare anche la compagna Susanne Schaefer in Senza veli. Brehme infatti si diletta a inviare video di auguri personalizzati da parte delle celebrità, con le persone festeggiate che ricevono il regalo via WhatsApp. Stavolta però nel video è finita anche Susanne, che a un certo punto fa capolino in Senza veli. Inutile dire che il video sia ben presto diventato virale, ma la coppia ha preso l’accaduto con il sorriso. “Prendo in giro il mio esperto ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Incredibile e maldestradi Andy, ex giocatore dell’e campione del mondo a Italia ’90. Il tedesco, in vacanza sul Lago di Garda, hato sui social unnel quale appare anche laSusanne Schaefer ininfatti si diletta aredi auguri personalizzati da parte delle celebrità, con le persone festeggiate che ricevono il regalo via WhatsApp. Stavolta però nelè finita anche Susanne, che a un certo punto fa capolino in. Inutile dire che ilsia ben presto diventato virale, ma la coppia ha preso l’accaduto con il sorriso. “Prendo in giro il mio esperto ...

