Georgia-Norvegia (martedì 28 marzo 2023 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di lunedì 27 marzo 2023) Seconda giornata nel gruppo A delle qualificazioni ad Euro 2024, e debutta la Georgia di Sagnol e Kvaratskhelia, attesissima in casa contro la Norvegia. Gli scandinavi sono stati già schiantati sotto 3 gol dalla grande favorita del girone Spagna,e hanno dovuto in extremis fare a meno del loro uomo simbolo Haaland, il cui infortunio sembra essere più serio del previsto. Il tecnico Solbakken si giocherà dunque una InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 27 marzo 2023) Seconda giornata nel gruppo A delle qualificazioni ad Euro 2024, e debutta ladi Sagnol e Kvaratskhelia, attesissima in casa contro la. Gli scandinavi sono stati già schiantati sotto 3 gol dalla grande favorita del girone Spagna,e hanno dovuto in extremis fare a meno del loro uomo simbolo Haaland, il cui infortunio sembra essere più serio del previsto. Il tecnico Solbakken si giocherà dunque una InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FaCa1992 : Quindi oggi dove possiamo vedere Georgia-Norvegia? - TuttocalcioS : Si chiude questa sosta per le qualificazioni a #EURO2024! Alle 18 la Georgia ???? affronta la Norvegia ????, mentre all… - sportli26181512 : Diretta #Georgia-#Norvegia ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: All''AdjaraBet Arena-Batum… - MatteoSorrenti : Ultimo giorno di preghiere per le Nazionali #KimMinJae/ #Olivera ????Sud Corea-Uruguay???? ??13 #Anguissa ????Namibia-… - gerardo_mangone : RT @Rrahmanerica: Allora chi c'è alle 18 per un bel Georgia - Norvegia? E soprattutto mi dite su quale sito posso vederla? Grazie. -