Genova, il padre di Edoardo, quindicenne morto dopo aver giocato alla boxe: «Non è colpa di nessuno» (Di lunedì 27 marzo 2023) Enrico Addezio è convinto che sabato sera, mentre il figlio e gli amici simulavano un torneo con i guantoni, «non sia accaduto altro che un incidente» Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 marzo 2023) Enrico Addezio è convinto che sabato sera, mentre il figlio e gli amici simulavano un torneo con i guantoni, «non sia accaduto altro che un incidente»

