Genova, aperto fascicolo per omicidio colposo per il 15enne morto per un malore: disposta l'autopsia

La procura dei minori di Genova affiderà nelle prossime ore l'incarico per l'autopsia sul corpo del ragazzo di 15 anni morto a Genova sabato sera per un malore mentre partecipava a una festa insieme ad alcuni coetanei in un appartamento del quartiere di Castelletto. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per procedere con gli accertamenti e chiarire le cause che hanno portato al decesso. Il giovane aveva perso i sensi subito dopo aver partecipato ad una sorta di mini-torneo improvvisato di box tra amici ma senza colpi violenti inflitti. In casa sono stati trovati dei guantoni, escluso invece l'uso di alcol o sostanze. Il 15enne era stato operato per una lieve malformazione al cuore.

