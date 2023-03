Genea Lanzara, è qui la festa: salernitani promossi in serie A silver (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa Genea Lanzara non smette di sorprendere e continua a tagliare storici traguardi. Con un progetto meticoloso e lungimirante partito quattro anni orsono e che ha visto un manipolo di giovanissimi chiudere al primo posto il campionato di serie B nella ormai lontana stagione 2018/2019 – ed anche nelle categorie U19 ed U17 -, con una escalation da applausi i salernitani hanno fatto incetta di successi tanto nei campionati “senior” tanto con le compagini giovanili sino ad arrivare alla vittoria del Campionato Nazionale di serie A2 2022/2023. Agguantata la promozione nella nuova serie A silver con ben quattro turni di anticipo, grazie alla vittoria casalinga per 35 a 21 contro Palermo – attuale terza forza del raggruppamento assieme al Giovinetto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLanon smette di sorprendere e continua a tagliare storici traguardi. Con un progetto meticoloso e lungimirante partito quattro anni orsono e che ha visto un manipolo di giovanissimi chiudere al primo posto il campionato diB nella ormai lontana stagione 2018/2019 – ed anche nelle categorie U19 ed U17 -, con una escalation da applausi ihanno fatto incetta di successi tanto nei campionati “senior” tanto con le compagini giovanili sino ad arrivare alla vittoria del Campionato Nazionale diA2 2022/2023. Agguantata la promozione nella nuovacon ben quattro turni di anticipo, grazie alla vittoria casalinga per 35 a 21 contro Palermo – attuale terza forza del raggruppamento assieme al Giovinetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCittaSalerno : #pallamano - Genea Lanzara in paradiso: promossa in Serie A Silver Leggi qui --> - ottopagine : Pallamano, A2: la Genea Lanzara ospiterà il Palermo #Salerno - ottopagine : Pallamano, A2: dopo due trasferta in Sicilia la Genea Lanzara ospiterà Palermo #Salerno - Golfonetwork : Sport:la Genea Lanzara ritorna tra le mura amiche - Golfonetwork : A2 Pallamano: Genea Lanzara sul velluto contro Ragusa -

Pallamano, A2: la Genea Lanzara ospiterà il Palermo Salerno . Vigilia carica di aspettative per la Genea Lanzara. Oramai giunta alle battute finali, la fase ad orologio del Campionato Nazionale di Serie A2 nella sua quinta giornata pone ai salernitani di coach Nikola Manojlovic un obiettivo - l'... I salernitani della Genea Lanzara tornano tra le mura amiche: sabato arriva il Palermo Abbiamo a cuore la tua privacy Pallamano, A2: dopo due trasferta in Sicilia la Genea Lanzara ospiterà Palermo Salerno . Dopo due weekend consecutivi in terra sicula, dove sono arrivati due preziosi successi ai danni dei padroni di casa dell' Aretusa e del Ragusa, la Genea Lanzara torna a calcare il 40x20 amico. Stavolta sarà la Palestra Caporale Palumbo il teatro dove andranno in scena le gare valevoli per la quinta e sesta giornata della fase ad orologio, con ... Salerno . Vigilia carica di aspettative per la. Oramai giunta alle battute finali, la fase ad orologio del Campionato Nazionale di Serie A2 nella sua quinta giornata pone ai salernitani di coach Nikola Manojlovic un obiettivo - l'...Abbiamo a cuore la tua privacySalerno . Dopo due weekend consecutivi in terra sicula, dove sono arrivati due preziosi successi ai danni dei padroni di casa dell' Aretusa e del Ragusa, latorna a calcare il 40x20 amico. Stavolta sarà la Palestra Caporale Palumbo il teatro dove andranno in scena le gare valevoli per la quinta e sesta giornata della fase ad orologio, con ... Genea Lanzara in paradiso: promossa in Serie A Silver la Città di Salerno L’Albatro a caccia di punti salvezza, a Rubiera cerca il bis dopo vittoria con Fondi Il sette bluarancio è atteso a Rubiera. Sabato 25 marzo alle 18 la formazione siciliana fa visita alla formazione emiliana per la 11ma giornata di ritorno della serie A Gold di pallamano maschile. Pallamano, troppo forte la Genea per KeyJey Ragusa Nella quarta di giornata di andata della fase a orologio del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano maschile, tutto facile per la capolista Genea Lanzara che ha continuato la propria imperiosa ... Il sette bluarancio è atteso a Rubiera. Sabato 25 marzo alle 18 la formazione siciliana fa visita alla formazione emiliana per la 11ma giornata di ritorno della serie A Gold di pallamano maschile.Nella quarta di giornata di andata della fase a orologio del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano maschile, tutto facile per la capolista Genea Lanzara che ha continuato la propria imperiosa ...