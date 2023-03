Gemellaggio con Benevent l’Abbaye, Mastella: “Riannodiamo un rapporto con i nostri fratelli” (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gemellaggio tra Benevento e Benevent l’Abbaye, città francese di un migliaio di abitanti, verrà ufficialmente sancito sabato, quando il sindaco Clemente Mastella riceverà il primo cittadino transalpino, al quale consegnerà le chiavi della città. Nel Sannio è infatti attesa una delegazione francese per sancire l’unione tra le due città. “È un modo per recuperare e rinsaldare il rapporto con la Francia, fondamentale in un orizzonte europeista“, è stato il commento del primo cittadino Beneventano, in vista dell’evento in programma nel fine settimana che prevedrà un concentro al Teatro Comunale e altre iniziative. “Vogliamo riannodare un rapporto con i nostri fratelli francesi, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIltrao e, città francese di un migliaio di abitanti, verrà ufficialmente sancito sabato, quando il sindaco Clementericeverà il primo cittadino transalpino, al quale consegnerà le chiavi della città. Nel Sannio è infatti attesa una delegazione francese per sancire l’unione tra le due città. “È un modo per recuperare e rinsaldare ilcon la Francia, fondamentale in un orizzonte europeista“, è stato il commento del primo cittadinoano, in vista dell’evento in programma nel fine settimana che prevedrà un concentro al Teatro Comunale e altre iniziative. “Vogliamo riannodare uncon ifrancesi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pettymagpie : La mia Anima Gemella deve avere fatto il Gemellaggio con un'altra città - el_rogue : RT @GiordanoSepi: @francescovitel4 @Luckyluciano971 @AndreCardi Napoli mi ha dato l'idea di qualcosa sempre in movimento, ma con una certa… - TV7Benevento : Bénévent-l’Abbaye e la storia dell’abate che aveva ammazzato sua sorella - - Italia_Notizie : Mastella: «Un gemellaggio per rasserenare i rapporti con la Francia» - N_O_P_tv : RT @GiordanoSepi: @francescovitel4 @Luckyluciano971 @AndreCardi Napoli mi ha dato l'idea di qualcosa sempre in movimento, ma con una certa… -