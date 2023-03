Gedi, Banca Finint all'attacco per rilevare tutte le testate del Nord Est (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Gruppo Gedi ha ricevuto da Banca Finint, nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, un’offerta finalizzata all’acquisto delle testate il Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la Nuova di Venezia e Mestre, Il Piccolo, la Tribuna di Treviso e Nordest Economia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Gruppoha ricevuto da, nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, un’offerta finalizzata all’acquisto delleil Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la Nuova di Venezia e Mestre, Il Piccolo, la Tribuna di Treviso eest Economia Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Banca Finint presenta l’offerta per le testate locali del gruppo Gedi (Exor): dietro c’è una cordata di imprenditor… - juornoit : #Juorno #Gedi offerta di banca #finint per testate #NordEst - Italian : Gedi, offerta di Banca Finint per le testate del Nord Est - Alessan04138070 : RT @petergomezblog: Banca Finint presenta l’offerta per le testate locali del gruppo Gedi (Exor): dietro c’è una cordata di imprenditori ve… - infoiteconomia : Gedi: offerta di Banca Finint per l’acquisto delle testate dell’area Nord Est -