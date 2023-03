GdS – Inter, il mercato in attacco: Lautaro punto fermo, gli obiettivi, i prestiti (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-26 19:19:27 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: La trattativa con Dzeko, Lukaku in partenza, Correa in cerca di estimatori, i prestiti di ritorni, le piste per l’estate: così i nerazzurri si preparano a rivoluzionare il reparto dei gol È un po’ come giocare a Indovina chi?. La tessera con l’immagine dell’argentino capocannoniere, capelli neri e sguardo da Toro, conviene lasciarla su. Al contrario, si può abbassare quella del connazionale ancora inespresso, mentre il bosniaco e il belga sono in posizioni sfumate con diversi gradi di probabilità di restare tagliati fuori dall’Inter 2023-2024. Nel tabellone di gioco del futuro attacco nerazzurro le caselle sono tante e ognuna raffigura una punta differente che potrebbe entrare o uscire dai piani ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-26 19:19:27 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalla rosea: La trattativa con Dzeko, Lukaku in partenza, Correa in cerca di estimatori, idi ritorni, le piste per l’estate: così i nerazzurri si preparano a rivoluzionare il reparto dei gol È un po’ come giocare a Indovina chi?. La tessera con l’immagine dell’argentino capocannoniere, capelli neri e sguardo da Toro, conviene lasciarla su. Al contrario, si può abbassare quella del connazionale ancora inespresso, mentre il bosniaco e il belga sono in posizioni sfumate con diversi gradi di probabilità di restare tagliati fuori dall’2023-2024. Nel tabellone di gioco del futuronerazzurro le caselle sono tante e ognuna raffigura una punta differente che potrebbe entrare o uscire dai piani ...

