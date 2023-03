Gb | Porto di Poole | pulizia in corso dopo perdita di 200 barili da gasdotto

(Di lunedì 27 marzo 2023) Londra, 27 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Operazioni di bonifica sono inche circa 200di acqua e petroli sono fuoriusciti da un oleodotto riversandosi in mare, neldi, nel Dorset. Laè avvenuta da una condotta gestita dalla società del gas Perenco, che ha dichiarato che la situazione "sotto controllo". La società ha affermato che una piccola quantità di fluido, composta per l'85% da acqua e per il 15% da petrolio, è fuoriuscita dall'oleodotto. Il fluido proviene da Wytch Farm, un giacimento petrolifero e un impianto di lavorazione che produce circa 14.000di petrolio equivalente al giorno. I commissari deldi, che regolano le attività nel, hanno ...

