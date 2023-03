(Di lunedì 27 marzo 2023) “Quando incontrerò in Senato l’ignaro Borghi gli spiegherò la genesi di alcune carriere. Parla di cose che non conosce e quindi lo perdono”. Maurizioreplica al senatore del Pd, membro del Copasir, in merito alle parole di Franco Gabrielli. Che dalle colonne della Stampa ha attaccato il governo Meloni sui migranti. “La linea dura non porta risultati, inutile prendersela con gli scafisti”, ha detto l’ex sottosegretario e capo della polizia, accusando Meloni di andare avanti con misure spot. Parole che la maggioranza ha respinto al mittente (un dc di sinistra a caccia di posti) e che Borghi ha difeso in un tweet.: all’ignaro Borghi spiegherò la genesi di certe carriere “Per quanto riguarda poi gli attuali vertici della sicurezza non meritano di essere insolentiti da chicchessia”, aggiunge il vicepresidente del Senato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Gasparri: “Nessuna rivoluzione in Forza Italia, io ho cambiato 150 volte incarico. È normale”… - AntonioBonaser2 : @vditrapani Nessuna sorpresa. Mica perché è ora ministro migliora. Il cognato dell'allieva di gasparri rimane ques… - Agenzia_Ansa : 'Non c'è nessuna discriminazione nei confronti dei bambini, discriminazione che sarebbe inaccettabile'. Lo ha ripet… -

... rispondendo oggi al Senato all'interrogazione sul tema presentata da Maurizio(FI) . La ... È quindi importante ribadire che non c'èdiscriminazione nei confronti dei bambini e lo dico ...... rispondendo a un'interrogazione di Ronzulli,e altri (FI) sulle politiche del governo in ... E' importante quindi ribadire che non c'e'discriminazione nei confronti dei bambini, ..."È importante ribadire che non c'èdiscriminazione nei confronti dei bambini, discriminazione che sarebbe inaccettabile". Così ...Senato sulla maternità surrogata presentata da Maurizio...

Gasparri: "Nessuna rivoluzione in Forza Italia, io ho cambiato 150 ... Secolo d'Italia

Due euro per mangiare un croissant con la farina di grillo. Per assaggiarlo basta andare nel bar Palapa a Reggio Emilia dove vengono proposti ai clienti i primi biscotti e le prime brioches preparati ...Roma, 25 mar. (askanews) – “Ben vengano gli scaffali separati nei negozi per i prodotti che usano la farina di insetti. Così i consumatori sapranno che cosa lasciare all’interno dei negozi e supermerc ...