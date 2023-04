Galleria Borromea | torna il Workshopping in collaborazione con Randstad | un’opportunità unica per conoscere le aziende che ricercano personale

Nokep Tv Generation per la prima volta allaShopping Center a Peschiera Borromeo e per la prima volta in differita su Sky. I protagonisti sono giovani cantanti emergenti che hanno la possibilità di esibirsi, presentando un ...Nokep Tv Generation per la prima volta allaShopping Center a Peschiera Borromeo e per la prima volta in differita su Sky. I protagonisti sono giovani cantanti emergenti che hanno la possibilità di esibirsi, presentando un ...

Peschiera, si aprono le porte del carcere di San Vittore per i due ... Il Cittadino

Giovedì 30 marzo alle ore 14.30 Workshop. Dalle ore 16 Speed Date con accesso esclusivo su richiesta. Specialty focus nei settori H&F, GDO, Retail, Logistica e Market ...