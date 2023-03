Gaeta / Mozione piazzale ex-stazione non ammesso, i Consiglieri d’opposizione scriveranno in Procura (Di lunedì 27 marzo 2023) Gaeta – Abuso d’ufficio. E’ l’ipotesi di reato che i Consiglieri comunali d’opposizione al comune di Gaeta – Silvio D’Amante, Emiliano Scinicariello e Sabina Mitrano – potrebbero sottoscrivere nel pomeriggio di martedì ed inviare alla Procura della Repubblica di Cassino dal momento che la maggioranza Leccese ha confermato l’esclusione dall’ordine del consiglio comunale la discussione L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di lunedì 27 marzo 2023)– Abuso d’ufficio. E’ l’ipotesi di reato che icomunalial comune di– Silvio D’Amante, Emiliano Scinicariello e Sabina Mitrano – potrebbero sottoscrivere nel pomeriggio di martedì ed inviare alladella Repubblica di Cassino dal momento che la maggioranza Leccese ha confermato l’esclusione dall’ordine del consiglio comunale la discussione L'articolo Temporeale Quotidiano.

