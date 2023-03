Gaeta / Collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e terzo settore, ciclo di tre incontri (Di lunedì 27 marzo 2023) Gaeta – “Processi di Collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e gli enti del terzo settore del Lazio, norme, linee di indirizzo e pratiche”. ciclo di 3 incontri di studio e riflessione sulle componenti e le pratiche dei processi collaborativi di co-programmazione e co-progettazione presso l’Aula Magna dell’Istituto Nautico “G. Caboto” di Gaeta, Piazza Trieste, n. L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di lunedì 27 marzo 2023)– “Processi ditra lae gli enti deldel Lazio, norme, linee di indirizzo e pratiche”.di 3di studio e riflessione sulle componenti e le pratiche dei processi collaborativi di co-programmazione e co-progettazione presso l’Aula Magna dell’Istituto Nautico “G. Caboto” di, Piazza Trieste, n. L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Gaeta / Collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e terzo settore, ciclo di tre incontri - ignaciopeyro : RT @romacervantes: ??Mercoledì 29 marzo - Ore 18:30 LETTERATURE MIGRANTI Con Najat El Hachmi e Anilda Ibrahimi. Modera Maria Ida Gaeta In co… - romacervantes : ??Mercoledì 29 marzo - Ore 18:30 LETTERATURE MIGRANTI Con Najat El Hachmi e Anilda Ibrahimi. Modera Maria Ida Gaeta… - GaetaNews24 : ?? Il corso di Fotografia è “GRATUITO” per tutti gli iscritti. Gaeta News 24 si avvale della collaborazione come rel… - ignaciopeyro : RT @romacervantes: ??Mercoledì 29 marzo - Ore 18:30 TEMPO PRESENTE E LETTERATURA LETTERATURE MIGRANTI Con Najat El Hachmi e Anilda Ibrahimi.… -