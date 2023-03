Fuori tempo la notizia su Ludovico Di Meo morto: errori vari sui social (Di lunedì 27 marzo 2023) Si registra enorme superficialità oggi 27 marzo sui social, in merito alla notizia su Ludovico Di Meo morto. Il giornalista purtroppo non c’è più, motivo per il quale non possiamo parlare di bufala a differenza di quanto avvenuto la scorsa settimana con Biagio Izzo, come vi abbiamo riportato sul nostro magazine. Proviamo a chiarire alcuni concetti cruciali per coloro che stanno andando dietro ad un post riportato in modo superficiale anche da testate di un certo peso. Senza cattive intenzioni, ci mancherebbe, ma tralasciando un aspetto cruciale come la data del pezzo originale. Arriva Fuori tempo la notizia su Ludovico Di Meo morto: vanno evidenzati errori vari sui social ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Si registra enorme superficialità oggi 27 marzo sui, in merito allasuDi Meo. Il giornalista purtroppo non c’è più, motivo per il quale non possiamo parlare di bufala a differenza di quanto avvenuto la scorsa settimana con Biagio Izzo, come vi abbiamo riportato sul nostro magazine. Proviamo a chiarire alcuni concetti cruciali per coloro che stanno andando dietro ad un post riportato in modo superficiale anche da testate di un certo peso. Senza cattive intenzioni, ci mancherebbe, ma tralasciando un aspetto cruciale come la data del pezzo originale. ArrivalasuDi Meo: vanno evidenzatisui...

