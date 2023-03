Funzione per modificare i messaggi WhatsApp già inviati più vicina (Di lunedì 27 marzo 2023) Si lavora di buona lena al lancio della Funzione utile per modificare i messaggi WhatsApp già inviati. Ne è una chiara riprova l’aggiornamento siglato come 23.6.0.74 e disponibile sull’app TestFlight per la beta dedicata agli iPhone. La possibilità di editare quanto già inoltrato è molto attesa e, a questo punto, non dovrebbe tardare molto al suo lancio. L’immagine di inizio articolo contiene uno screenshot mostrato dall’informatore WABetaInfo. Quest’ultimo, proprio nell’aggiornamento di test sopra menzionato, ha notato un avviso specifico relativo ai messaggi modificati. Nel momento in cui un utente deciderà di editare un testo già presente in chat visualizzerà l’alert che lo avverte dell’operazione effettuata per tutti i membri della conversazione di riferimento. Ancora, lo stesso ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Si lavora di buona lena al lancio dellautile pergià. Ne è una chiara riprova l’aggiornamento siglato come 23.6.0.74 e disponibile sull’app TestFlight per la beta dedicata agli iPhone. La possibilità di editare quanto già inoltrato è molto attesa e, a questo punto, non dovrebbe tardare molto al suo lancio. L’immagine di inizio articolo contiene uno screenshot mostrato dall’informatore WABetaInfo. Quest’ultimo, proprio nell’aggiornamento di test sopra menzionato, ha notato un avviso specifico relativo aimodificati. Nel momento in cui un utente deciderà di editare un testo già presente in chat visualizzerà l’alert che lo avverte dell’operazione effettuata per tutti i membri della conversazione di riferimento. Ancora, lo stesso ...

