Fumo e paura sul volo diretto a Fiumicino: l’aereo atterra a Cipro (Di lunedì 27 marzo 2023) Fiumicino – Attimo di paura a bordo. Un aereo della El Al, la compagnia di bandiera di Israele proveniente da Tel Aviv e diretto a Roma Fiumicino è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Lamarca a Cipro. É successo la mattina del 23 marzo. L’allarme era scattato per del Fumo nella cabina di pilotaggio. Nel dettaglio il Boeing 737-800 El Al, registrato 4X-EKI, effettuava il volo LY-383 ed era in rotta sul Mediterraneo a circa 210 miglia a ovest di Larnaca (Cipro) quando l’equipaggio ha dichiarato l’emergenza. L’allarme era scattato per del Fumo, accompagnato da odore acre, all’interno della cabina di pilotaggio. Temendo problemi, i piloti hanno chiamato la torre di controllo cipriota, chiedendo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023)– Attimo dia bordo. Un aereo della El Al, la compagnia di bandiera di Israele proveniente da Tel Aviv ea Romaè stato costretto ad unggio d’emergenza all’aeroporto di Lamarca a. É successo la mattina del 23 marzo. L’allarme era scattato per delnella cabina di pilotaggio. Nel dettaglio il Boeing 737-800 El Al, registrato 4X-EKI, effettuava ilLY-383 ed era in rotta sul Mediterraneo a circa 210 miglia a ovest di Larnaca () quando l’equipaggio ha dichiarato l’emergenza. L’allarme era scattato per del, accompagnato da odore acre, all’interno della cabina di pilotaggio. Temendo problemi, i piloti hanno chiamato la torre di controllo cipriota, chiedendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaolaPaolin : RT @GrainSand_Anja: Primavera non bussa lei entra sicura come il fumo lei penetra in ogni fessura Ha le labbra di carne e i capelli di gran… - Telemac00 : RT @Hero9004: @modamanager @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadat… - eretico_l : RT @Hero9004: @modamanager @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadat… - Hero9004 : @modamanager @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna… - attorebrt40 : @lapersistenza Solo chi ha paura di pagare i 100,00 €. Si è convinto a bruciarsi. Se voglio star male io che non fu… -