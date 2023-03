Fugge all’alt dei carabinieri | inseguito e arrestato salernitano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 25 marzo scorso, idel Nucleo Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno, in flagranza di reato, Marco Fabrizio Esposito, per resistenza a pubblico ufficiale in quanto, lo stesso alla guida di un motoveicolo non si fermavadandosi alla fuga per le strade cittadine mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti. A seguito della perquisizione personale veniva trovato nella disponibilità di un quantitativo di circa 2 grammi dí hashish. L'articolo proviene da Anteprima24.it.