Frosinone | morto Livio Da Col | vecchia gloria giallazzurra

morto Livio Da Col, ex centrocampista del Frosinone, aveva 78 anni. Originario di Villasanta in provincia di Monza è stato una delle colonne del club ciociaro che nel 1965-66 conquistò la prima storica promozione in Serie C, al termine di un duello con i rivali di sempre del Latina. Da Col è sempre stato un pilastro del centrocampo, la sua carriera proseguì a Sora ed Avezzano. Ma il legame con la Ciociaria non si spezzò. Frosinone divenne la sua città con la famiglia dove continuò a dedicarsi al calcio diventando arbitro di vari enti e giudice della Federazione atletica leggera. I funerali saranno celebrati martedì alle 15.30 nella chiesa di Sant'Antonio nel capoluogo.

