Frode sui vini DOP e IGP | l’Associazione Codici presenta un esposto in Procura a tutela dei consumatori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... morenobos : RT @italiadeidolori: Le menzogne malthusiane sfociate dalla tesi sui «limiti alla crescita» (sviluppo sostenibile) sono i prodotti della fr… - italiadeidolori : RT @italiadeidolori: Le menzogne malthusiane sfociate dalla tesi sui «limiti alla crescita» (sviluppo sostenibile) sono i prodotti della fr… - gigiacanfora : RT @confundustria: Frode sui crediti d'imposta edilizi, sequestrati: 1.700.000.000€ Napoli 1.500.000.000€ Torino #ImprenditoriEroiCivili - decleves277 : RT @italiadeidolori: Le menzogne malthusiane sfociate dalla tesi sui «limiti alla crescita» (sviluppo sostenibile) sono i prodotti della fr… - Pier596 : RT @confundustria: Frode sui crediti d'imposta edilizi, sequestrati: 1.700.000.000€ Napoli 1.500.000.000€ Torino #ImprenditoriEroiCivili -

Le accuse contro il cofondatore includono, violazione degli obblighi, violazione della leggemercati dei capitali e raccolta illegale di fondi. Correlato: Arrestato, Do Kwon dovrà ...E su cui la procura di Milano indaga da mesi: caporalato,fiscale, riciclaggio e ... I soldi non pagati ai lavoratori, all'erario con l'evasione di Iva e contribuiti, finivanosuoi conti. Il '......per l'omologazione di veicoli che siano alimentati esclusivamente e senza possibilità dida ... ottenendo una vittoriaPaesi contrari (Italia compresa) ed evitando che il provvedimento debba ...

Frode sui carburanti, la Finanza di Parma sequestra beni per 149 mln e 17 distributori La Repubblica

L’associazione Codici interviene sull’indagine relativa alla presunta frode del finto vino DOP e IGP. Nei giorni scorsi, nelle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Treviso, i Carabinieri del Nas di ...L'indagine del nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF di Milano dapprima fu incentrata sulla frode fiscale tramite fatture per ... degli enti in quanto non avrebbero vigilato sui presunti ...