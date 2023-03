Frenata del maltempo, torna sole ma temperature in calo con freddo tardivo. Poi l'anticiclone (Di lunedì 27 marzo 2023) Stop al maltempo dopo un lunedì di allerta con pioggia e venti forti da Nord a Sud è infatti previsto i l ritorno dell'alta pressione e del sole sulla quasi totalità dell'Italia . Inizierà così una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Stop aldopo un lunedì di allerta con pioggia e venti forti da Nord a Sud è infatti previsto i l ritorno dell'alta pressione e delsulla quasi totalità dell'Italia . Inizierà così una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vi_vi_vi2 : Tra l'altro Marc ha spiegato benissimo, dopo aver ammesso l'errore, perchè deve rischiare così in frenata. Ovviame… - BlackBeard_Ale : @blusewillis2 Ho rischiato io l'anno scorso di fare la fine del pickup... avevo perso 2 di 3 grosse viti del semias… - giusi70717321 : RT @Libero_official: Ridimensionata la crescita del #Pd che in una settimana recupera solo un +0,2 per cento - ilbaro_1967 : RT @Libero_official: Ridimensionata la crescita del #Pd che in una settimana recupera solo un +0,2 per cento - maus610 : @negroni_thomas No vabbe' Thomas,lasciamo perdere. Oggi non si e' veramente regolato. Ha fatto i primi due giri da… -