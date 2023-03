"Freedom', alle 21.20 su Italia 1: ospiti e anticipazioni della puntata (Di lunedì 27 marzo 2023) "Freedom' , questa sera alle 21.20 su Italia 1 una nuova puntata del programma condotto da Roberto Giacobbo, che torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 marzo 2023) "' , questa sera21.20 su1 una nuovadel programma condotto da Roberto Giacobbo, che torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorenzoMainieri : Freedom: alle 21:20 su Italia Uno con @GiacobboRoberto - cuneodice : Calcio femminile - Freedom non si ferma, Petruzzelli: 'Complimenti alle ragazze. Classifica? Non guardiamola'… - Ivi_freedom : ???????????????????? ONLINE OGGI Domenica #26marzo ?? h 12:00 Room 16 h 22:00 Room 16 ACCEDI ALLE CHATROOMS ??… - Ivi_freedom : ???????????????????? ONLINE OGGI Sabato #25marzo ?? h 14:00 Room 16 h 19:00 Room 11 h 20:00 Room 15 h 21:00 Room 16 h 22:00… - Anto__freedom : @byoblu Ah ok allora da veri pacifisti andrete voi di persona a fare da scudo alle bombe e ai missili dei russi -