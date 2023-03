Frecce tricolori a Roma martedì 28 marzo 2023: il sorvolo per i 100 anni dell’Aeronautica (Di lunedì 27 marzo 2023) Le prove nei cieli di Roma, il tam tam sui social dei cittadini che si chiedono il perché. E la spiegazione che arriva: domani, martedì 28 marzo, si celebreranno i 100 anni dell’Aeronautica Militare. E sui cieli della Capitale ci sarà il tanto atteso sorvolo, con lo sguardo che va puntato all’insù perché lo spettacolo, seppur sia sempre lo stesso, lascerà sicuramente senza parole. Quando ci saranno le Frecce tricolori domani a Roma Come si legge sul sito ufficiale dell’Aeronautica Militare domani, martedì 28 marzo, nella Terrazza del Pincio, a Roma, si svolgerà la solenne cerimonia militare per la celebrazione del centesimo anniversario della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) Le prove nei cieli di, il tam tam sui social dei cittadini che si chiedono il perché. E la spiegazione che arriva: domani,28, si celebreranno i 100Militare. E sui cieli della Capitale ci sarà il tanto atteso, con lo sguardo che va puntato all’insù perché lo spettacolo, seppur sia sempre lo stesso, lascerà sicuramente senza parole. Quando ci saranno ledomani aCome si legge sul sito ufficialeMilitare domani,28, nella Terrazza del Pincio, a, si svolgerà la solenne cerimonia militare per la celebrazione del centesimoversario della ...

