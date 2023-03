Francobolli, non potete nemmeno immaginare il valore di questo pezzo raro (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Nel 2014, Sotheby’s aveva venduto il leggendario francobollo “British Guiana One-Cent Magenta” per 9,5 milioni di dollari a un appassionato di numismatica e filatelia, che era anche un designer di calzature americano. Ora, il designer ha deciso di mettere all’asta questo prezioso francobollo. Si tratta di un piccolo ottagono di colore magenta, simile a un rubino ma fatto di carta antica del 1856. Francobolli: il costo di questo pezzo è estremamente folle Il British Guiana One-Cent Magenta è un francobollo estremamente raro, di cui esiste un solo esemplare al mondo, e la sua stima attuale si aggira tra i 10 e i 15 milioni di dollari. Il valore è in linea con il prezzo di vendita precedente, 9,48 milioni di dollari, pagati da Sotheby’s nel 2014. La storia del British ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Nel 2014, Sotheby’s aveva venduto il leggendario francobollo “British Guiana One-Cent Magenta” per 9,5 milioni di dollari a un appassionato di numismatica e filatelia, che era anche un designer di calzature americano. Ora, il designer ha deciso di mettere all’astaprezioso francobollo. Si tratta di un piccolo ottagono di colore magenta, simile a un rubino ma fatto di carta antica del 1856.: il costo diè estremamente folle Il British Guiana One-Cent Magenta è un francobollo estremamente, di cui esiste un solo esemplare al mondo, e la sua stima attuale si aggira tra i 10 e i 15 milioni di dollari. Ilè in linea con il prezzo di vendita precedente, 9,48 milioni di dollari, pagati da Sotheby’s nel 2014. La storia del British ...

