Francia: proteste per riforma pensioni, chiuso accesso a museo del Louvre (Di lunedì 27 marzo 2023) Parigi, 27 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le proteste indette dai sindacati in Francia contro la riforma delle pensioni si sono spostate, a Parigi, nei pressi del museo del Louvre, che è stato costretto a chiudere gli ingressi. "Apprezziamo la vostra comprensione", ha scritto sui social il museo, spiegando di non ammettere visitatori a causa delle mobilitazioni e senza precisare quando intenda riaprire i battenti. Alle proteste per chiedere "il ritiro della riforma delle pensioni", promossa dal governo di Emmanuel Macron, ha aderito il personale stesso del museo, come ha comunicato la Confederazione Generale del Lavoro (CGT). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Parigi, 27 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Leindette dai sindacati incontro ladellesi sono spostate, a Parigi, nei pressi deldel, che è stato costretto a chiudere gli ingressi. "Apprezziamo la vostra comprensione", ha scritto sui social il, spiegando di non ammettere visitatori a causa delle mobilitazioni e senza precisare quando intenda riaprire i battenti. Alleper chiedere "il ritiro delladelle", promossa dal governo di Emmanuel Macron, ha aderito il personale stesso del, come ha comunicato la Confederazione Generale del Lavoro (CGT).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : L'incontro a #CTCF tra Daniel Pennac ed Emmanuel Carrère, che si confrontano sulle proteste in corso in Francia. - Marcozanni86 : La #Francia a ferro e fuoco per le proteste, la fragile coalizione in #Germania affronta un lunedì tra scioperi gen… - putino : #Francia ????: anche il secondo voto di sfiducia presentato da Le Pen contro la Prima Ministra Élisabeth Borne fallis… - olindocervi : Anche in Francia la situazione è fuori controllo da giorni. Prima di lanciarsi in anatemi come italiani ignavi, ric… - hiboss_hiboss : RT @Camillamariani4: Altro motivo per cui chi è davvero di sinistra dovrebbe farsi domande circa la vera regia delle proteste in Francia, e… -