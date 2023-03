Francia, oggi incontro Macron-Borne: domani nuova giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ previsto per mezzogiorno, oggi lunedì 27 marzo 2023, a Parigi, all’Eliseo il nuovo incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e la sua premier, Elisabeth Borne, e i principali esponenti della maggioranza. Un faccia a faccia alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione prevista per domani, martedì 28 marzo 2023, la decima contro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ previsto per mezzogiorno,lunedì 27 marzo 2023, a Parigi, all’Eliseo il nuovotra il presidente francese Emmanuele la sua premier, Elisabeth, e i principali esponenti della maggioranza. Un faccia a faccia alla vigilia di unadiprevista per, martedì 28 marzo 2023, la decima... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo si riunirono il #25marzo 1957 per la firma del… - ZZiliani : Purtroppo siamo un Paese di smidollati e non abbiamo la dignità avuta in Francia: cancellare i 7 Tour del dopato… - AlexBazzaro : La maggioranzaq di chi oggi protesta in Francia ha votato Macron al secondo turno. Nel primo avevano votato “il dur… - AttilioGeroni : Ecco come sarebbe oggi l'Assemblée Nationale. In Francia potrebbe (anche) piovere - lulu28_lulu : RT @EhmYana: In Francia si scende in piazza per difendere i propri diritti. In Italia pure, oggi, a Firenze. Bellissime persone, bellissi… -