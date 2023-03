Francia, l’elogio di Deschamps per Maignan: “Mike è Mike” (Di lunedì 27 marzo 2023) Mike Maignan ha consegnato la vittoria alla Francia contro l’Irlanda. Al termine del match, il ct Didier Deschamps ha elogiato il portiere rossonero ai microfoni di TF1: “Mike, è Mike. Non è facile prendere il posto di Lloris, ma è con noi da un po’ e ha molta forza”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023)ha consegnato la vittoria allacontro l’Irlanda. Al termine del match, il ct Didierha elogiato il portiere rossonero ai microfoni di TF1: “, è. Non è facile prendere il posto di Lloris, ma è con noi da un po’ e ha molta forza”. SportFace.

