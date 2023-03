Francesco Tricarico: “Don’t stop the paint” (Di lunedì 27 marzo 2023) Con la mostra personale di Francesco Tricarico, “Don’t stop the paint“, in programma dal 30 marzo al 29 aprile 2023, riapre al pubblico la sede storica di Fabbrica Eos Arte Contemporanea in Piazzale Baiamonti a Milano. Lo spazio espositivo si affianca a Fabbrica Eos Gallery (Viale Pasubio, angolo Via Bonnet), raddoppiando di fatto l’offerta artistica della Galleria, fondata Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 marzo 2023) Con la mostra personale di, “the“, in programma dal 30 marzo al 29 aprile 2023, riapre al pubblico la sede storica di Fabbrica Eos Arte Contemporanea in Piazzale Baiamonti a Milano. Lo spazio espositivo si affianca a Fabbrica Eos Gallery (Viale Pasubio, angolo Via Bonnet), raddoppiando di fatto l’offerta artistica della Galleria, fondata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMSNEWSOFFICIAL : #FRANCESCOTRICARICO : Don’t stop the paint alla Fabbrica Eos Arte Contemporanea di Milano - MontiFrancy82 : #FRANCESCOTRICARICO : Don’t stop the paint alla Fabbrica Eos Arte Contemporanea di Milano - SMSNEWSOFFICIAL : FRANCESCO TRICARICO: Don’t stop the paint alla Fabbrica Eos Arte Contemporanea di Milano - fainformazione : Francesco Tricarico. Don't stop the paint Con la mostra personale di Francesco Tricarico, “Don’t stop the paint”,… - fainfocultura : Francesco Tricarico. Don't stop the paint Con la mostra personale di Francesco Tricarico, “Don’t stop the paint”,… -