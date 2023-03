Francesco Buzzolan | il libro “Appunti di Viaggio” è uscito in libreria e online

Leggi su atomheartmagazine

(Di lunedì 27 marzo 2023)È disponibile ine negli storedi” (CTL Editore) la nuova avventura editoriale diche contiene un mix tra “istruzioni per l’uso” e un saggio dedicato al viaggiatore professionale (e non). Questo testo è il preludio di un’opera in corso di stesura nell’ambito delle relazioni professionali dove al centro c’è l’uomo, i suoi bisogni e le opportunità per auto realizzarsi in un mondo di per sé sempre più complesso. Secondo l’esperienza dell’autore Viaggiare è una delle più grandi opportunità al mondo per aprire la mente verso nuovi orizzonti e confrontarsi con il nuovo. “Questo testo è dedicato in primis al viaggiatore professionale che nello svolgimento del proprio lavoro ha ...