Francesco Bagnaia è raggiante | “Ducati | sono davvero contento!”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo aver primeggiato nella Sprint Race di sabato con la suasi è ritrovato davanti a tutto il convoglio di moto anche nella gara di ieri tagliando il traguardo davanti a tutti. La vittoria nel Gran Premio di Portogallo, primo atto del Motomondiale 2023, pone il campione del mondo in una posizione ulteriore di vantaggio rispetto a tutti i rivali: il torinese è stato “scortato”, infatti, dalla flotta di Borgo Panigale che ha piazzato quattro bolidi nelle prime cinque posizioni dell’ordine di arrivo a Portimao. Una dichiarazione di forza pazzesca in MotoGP. Aspettando Enea Bastianini. Le dichiarazioni di un felicissimo(Credit foto – pagina Facebook)“Abbiamo iniziato come volevamo,...

Dopo aver trionfato ieri nella prima sprint race nella storia della MotoGP,è stato ancora una volta il dominatore nel GP del Portogallo, l`appuntamento inaugurale della stagione 2023 disputato questo pomeriggio sull`Autodromo Internacional do Algarve di ...... 'So che quando scendo in pista la moto è perfetta come piace a me e posso mordere', ha detto Vinales che si trova al secondo posto in classifica Piloti con 25 punti a - 12 da. ...... prossimo appuntamento in Argentina dal 31 marzo al 2 aprile, da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW MOTOGP, L'ORDINE DI ARRIVO A PORTIMAO 1)(Ducati ...

A Bagnaia le pressioni sembrano non pesare, allo spagnolo succede il contrario. Ma finché la MotoGP resta in mano agli ...Il Mondiale MotoGP è cominciato dal Portogallo. L’autodromo di Portimao ha sciolto una serie di incognite legate ai valori in campo, partorendo parecchie conferme e qualche sorpresa. Al contempo, non ...