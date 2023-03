FQChart – Nei sondaggi calano tutti gli schieramenti tranne uno | il Partito democratico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023)è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano.Concorrono alla mediapubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 20/3 al 26/3/2023 Negli ultimi quindici giorni è aumentata la percentuale di elettori che alle prossime elezioni politiche si asterrebbe o che oggi non è ancora in grado di scegliere. Di conseguenza cala il consenso peri partitiuno: il. Fratelli d’Italia, sempre in vetta, perde mezzo punto percentuale, portandosi al 29,1% (il suo dato più basso è il 27,1% di Emg). Il Movimento5stelle subisce ancora una flessione raggiungendo quota 15,6%, cioè il risultato ...