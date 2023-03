(Di lunedì 27 marzo 2023) Da diversi mesi si sono perse le tracce dinei programmi WWE. Il pluricampione del mondo è stato vittima di un infortunio alla schiena che lo ha tenuto lontano dal ring dallo scorso anno e che ha interrotto bruscamente l’esperienza del tag team degli RK-Bro. Disi parla in chiave ritorno, ormai, anche se non sono chiare le tempistiche con cui potremmo rivederlo sul ring. Intanto, però, possiamo accontentarci di rivederlo sui, in unaKim. In questail Legend Killer appare completamente sbarbato e senza il caratteristico pizzetto che lo aveva contraddistinto durante i suoi ultimi mesi in WWE.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : FOTO: Randy Orton riappare sui social, eccolo liscissimo nella storia della moglie Kim - SpazioWrestling : WWE: Torna a farsi vedere Randy Orton, fan in visibilio (FOTO) #RandyOrton #WWE -

WWE: Torna a farsi vedere Randy Orton, fan in visibilio (FOTO) Spazio Wrestling

Negli scorsi giorni, il WWE Universe è venuto a conoscenza di una grandissima notizia, Randy Orton molto probabilmente farà il suo ritorno durante WrestleMania 39. Tutti si sono detti felici, soprattu ...La WWE pronta a sbalordire, in vista di WrestleMania 39 è pronto il ritorno di alcune icone di questo sport, fans senza parole!