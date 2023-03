Forza Italia, Tajani: “Scissioni? Mi sembra periodo ipotetico di irrealtà” (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Forza Italia “è il partito di Silvio Berlusconi, c’è un leader. Parlare di Scissioni mi sembra un periodo ipotetico della irrealtà”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, oggi a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo il cambio della la geografia politica interna del partito. “Forse la sinistra spera così, ma le correnti non sono mai esistite, c’è un solo leader”, ribadisce. “La linea politica l’ha sempre data e la darà sempre Silvio Berlusconi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) –“è il partito di Silvio Berlusconi, c’è un leader. Parlare dimiundella”. Così il ministro degli Esteri Antonio, coordinatore nazionale di, oggi a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo il cambio della la geografia politica interna del partito. “Forse la sinistra spera così, ma le correnti non sono mai esistite, c’è un solo leader”, ribadisce. “La linea politica l’ha sempre data e la darà sempre Silvio Berlusconi”. L'articolo proviene daSera.

