Forza Italia | Ronzulli | “Nessuna corrente né scissione”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Chiariamo, non c’è. Leggo di correntiane, di deputati e senatori vicini a me. Sono in questo partito da venti anni ed è ovvio che ci siano persone più o meno vicine, ma umanamente, non certo politicamente”. Così la capogruppo dial Senato Licia, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo il cambio della la geografia politica interna del partito. “La linea politica inè una sola e la dà il presidente Berlusconi – ha aggiunto – Parlare di correnti è stupido così come è stupido parlare di. Chi conosce la politica sa che solo nell’unità si possono fare le cose....