Forza Italia, Ronzulli: "Nessuna corrente né scissione" (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – "Chiariamo, non c'è Nessuna corrente. Leggo di correnti Ronzulliane, di deputati e senatori vicini a me. Sono in questo partito da venti anni ed è ovvio che ci siano persone più o meno vicine, ma umanamente, non certo politicamente". Così la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo il cambio della la geografia politica interna del partito. "La linea politica in Forza Italia è una sola e la dà il presidente Berlusconi – ha aggiunto – Parlare di correnti è stupido così come è stupido parlare di scissione. Chi conosce la politica sa che solo nell'unità si possono fare le cose.

