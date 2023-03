Forza Italia | Ronzulli | ' Cambio di incarichi? Stupiscono tempi e modi ma ho chiesto io di lasciare la guida del partito in Lombardia'

(Di lunedì 27 marzo 2023) Leggo di correntiane , di deputati e senatori vicini a me. Sono in questoda venti anni ed è ovvio che ci siano persone più o meno vicine, ma umanamente, non certo politicamente. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : La svolta governista di Berlusconi inaugura il quasi monocolore Meloni L’anziano leader sta lucidamente epurando c… - ultimora_pol : #Lombardia ?? Licia #Ronzulli rimossa dal ruolo di coordinatore di Forza Italia in Lombardia @ultimora_pol - ivanscalfarotto : Le agenzie riportano che un parlamentare di @forza_italia, @casascomaurizio, avrebbe definito le persone eterosessu… - SolanaJosi31486 : RT @god: Forza Italia!!! - Enric0Chessa : Forza Italia, Berlusconi: '29 anni fa prima vittoria che evitò Italia comunista' -

Fuoriuscito danel luglio scorso in polemica con la scelta di far cadere il governo Draghi, l'ex ministro non si era ricandidato al Parlamento dopo 14 anni .Non c'è unità nel centrodestra - Lega ecorreranno con Persiani, Fratelli d', invece, sosterrà Marco Guidi - e non c'è unità al centro. Se a Massa la rottura tra il partito della ...Il ruolo di guida dinella regione epicentro dell'epopea forzista va ad Alessandro Sorte , che insieme a Fascina è stato tra i grandi manovratori per l'operazione di ricambio. Un giro di ...

Stravolgimenti in Forza Italia, Berlusconi: “Marta Fascina La linea di Forza Italia la detto io” Il Riformista

Si è svolta oggi, lunedì 27 marzo, in Senato una riunione tra i coordinatori regionali del Molise di Forza Italia, Claudio Lotito, Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro, Lega, Michele Marone, Udc, ...Quella storia si chiama Forza Italia. La data è il 27 marzo del '94, giorno della prima vittoria elettorale del presidente Berlusconi. Sono passati 29 anni e siamo ancora qua più vivi ed entusiasti di ...