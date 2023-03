Forza Italia, Berlusconi: “29 anni fa prima vittoria che evitò Italia comunista” (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Silvio Berlusconi celebra su Facebook la “prima grande vittoria” di Forza Italia avvenuta esattamente 29 anni fa, ricordando il successo elettorale seguito alla storica ‘discesa in campo’ del 1994 che, spiega il leader azzurro, evitò all’Italia “di diventare un Paese comunista”. “Cari amici, oggi – scrive in un lungo post – ricordiamo con emozione la prima grande vittoria elettorale di Forza Italia, avvenuta esattamente 29 anni fa, il 27 marzo del 1994. Non possiamo dimenticare il clima di angoscia che ci possedeva dato che i nostri sondaggisti ci avevano detto che era certa la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Silviocelebra su Facebook la “grande” diavvenuta esattamente 29fa, ricordando il successo elettorale seguito alla storica ‘discesa in campo’ del 1994 che, spiega il leader azzurro,all’“di diventare un Paese”. “Cari amici, oggi – scrive in un lungo post – ricordiamo con emozione lagrandeelettorale di, avvenuta esattamente 29fa, il 27 marzo del 1994. Non possiamo dimenticare il clima di angoscia che ci possedeva dato che i nostri sondaggisti ci avevano detto che era certa la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : La svolta governista di Berlusconi inaugura il quasi monocolore Meloni L’anziano leader sta lucidamente epurando c… - ultimora_pol : #Lombardia ?? Licia #Ronzulli rimossa dal ruolo di coordinatore di Forza Italia in Lombardia @ultimora_pol - ivanscalfarotto : Le agenzie riportano che un parlamentare di @forza_italia, @casascomaurizio, avrebbe definito le persone eterosessu… - aranciaverde : RT @AlekosPrete: La kermesse dell'editoria nera in provincia di Padova con il patrocinio del comune di Correzzola guidato da Fratelli d'Ita… - silviaindump : RT @PossibileIt: 'Afferrata per i capelli, spinta contro tavoli, sedie, porte e muri, colpita al volto, offesa, insultata.' Cinque anni cos… -