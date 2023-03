Fortunato (Società Ponte sullo Stretto): "Costi Ponte sullo Stretto? Presumo 12 mld, il doppio del 2008" (Di lunedì 27 marzo 2023) Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - "Nel 2008 quando la Società è ripartita i Costi del Ponte erano quantificati in circa 6 miliardi, da allora a oggi sono passati quasi 15 anni ed è presumibile che questa cifra sia molto aumentata. Non credo di sbagliare di tanto dicendo che dovrebbe essere quasi il doppio, ma ovviamente la mia è una considerazione non tecnica". Lo ha detto Vincenzo Fortunato, amministratore della Società Ponte sullo Stretto, durante il suo intervento all'incontro ‘Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria', nato dalla collaborazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - "Nelquando laè ripartita idelerano quantificati in circa 6 miliardi, da allora a oggi sono passati quasi 15 anni ed è presumibile che questa cifra sia molto aumentata. Non credo di sbagliare di tanto dicendo che dovrebbe essere quasi il, ma ovviamente la mia è una considerazione non tecnica". Lo ha detto Vincenzo, amministratore della, durante il suo intervento all'incontro ‘Il, una sfida necessaria', nato dalla collaborazione ...

