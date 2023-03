Forse non l'avevi mai sentita, ma al Giro d'Italia c'è anche la maglia bianca (Di lunedì 27 marzo 2023) Sul sito ufficiale del Giro d'Italia, la definizione della maglia bianca è questa: «È la maglia destinata al miglior giovane, di un bianco che racchiude in sé tutti i colori, tutte le speranze, tutte le possibilità. È un premio e al contempo un augurio, per la più bella pagina che è ancora tutta da scrivere». Perché, se è vero che quella dedicata ai giovani che non hanno ancora compiuto i 26 anni al 1° gennaio dell'anno in corso è una delle classifiche accessorie del Giro, è anche vero che in passato è capitato coincidesse con il vincitore della classifica generale: è stato così nel 1994 con Berzin, nel 2014 con Quintana, nel 2020 con Hart e nel 2021 con Bernal, che hanno indossato la prestigiosa maglia Rosa sul traguardo finale, ma hanno ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Sul sito ufficiale deld', la definizione dellaè questa: «È ladestinata al miglior giovane, di un bianco che racchiude in sé tutti i colori, tutte le speranze, tutte le possibilità. È un premio e al contempo un augurio, per la più bella pagina che è ancora tutta da scrivere». Perché, se è vero che quella dedicata ai giovani che non hanno ancora compiuto i 26 anni al 1° gennaio dell'anno in corso è una delle classifiche accessorie del, èvero che in passato è capitato coincidesse con il vincitore della classifica generale: è stato così nel 1994 con Berzin, nel 2014 con Quintana, nel 2020 con Hart e nel 2021 con Bernal, che hanno indossato la prestigiosaRosa sul traguardo finale, ma hanno ...

