Su questa lunghezza d'onda si sono mosse le dichiarazioni del Team Principal della Mercedes... "Abbiamo messo in archivio solamente due gare di questo Mondiale diUno 2023 ma non è ...... che ha visto le due Mercedes chiudere al quarto e quinto posto,Wolff ha dichiarato ...di cambiare la vettura sia davvero nata poche settimane fa perché per rivoluzionare una monoposto di...Intervistato dalla stampa d'oltremanica prima di volare a Melbourne, teatro del prossimo Gran Premio d'Australia di1,Wolff ha parlato del dominio che sta mettendo in mostra la Red Bull da un anno e mezzo a questa parte, precisando come la scuderia capitanata da Christian Horner meriti i tanti ...

Formula 1, Toto Wolff onora la Red Bull: "Meritano le vittorie" Tag24

L'inizio di stagione in casa Mercedes non è stato propriamente quello che Lewis Hamilton e George Russell potessero sognare. La W14, in effetti, non si è discostata in maniera particolare dalla sua ed ...