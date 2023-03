(Di lunedì 27 marzo 2023) Alle 20.00 scenderanno in campoe Ucraina21 per un match amichevole. LeEcco ledi-Ucraina21.U21 (3-5-2): Turati; Lovato, Okoli, Pirola; Bellanova, Bove, Ricci, Fagioli, Udogie; Cancellieri, Colombo. Ct. Nicolato UCRAINA U21 (4-3-3): Neshcheret; Liakh, Talovierov, Batahov, Vivcharenko; Mykhalenko, Brazhko, Kryskiv; Kashchuk, Sikan, Viunnyl. Ct. Rotan L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Formazioni ufficiali Italia-Ucrania Under 21, le scelte dei tecnici - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #Italia-#Ucraina U21: titolari #Fagioli e #Udogie - PagineRomaniste : Under 21: #ItaliaUcraina, le formazioni ufficiali. #Bove parte titolare #ASRoma #Azzurrini - DiMarzio : Le formazioni ufficiali per l'amichevole #ItaliaU21-#UcrainaU21 - Milannews24_com : #Niger #Algeria, le formazioni ufficiali: la decisione su #Bennacer -

Ledi Italia - Ucraina Under 21 , ultimo test amichevole prima degli Europei che vedranno protagonisti gli azzurrini di Paolo Nicolato. Si gioca alle 20:00 e Colombo e compagni ...Ledi Irlanda - Francia match di qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Si gioca alle 20:45 di stasera, lunedì 27 marzo. Dopo la vittoria sull'Olanda, Mbappè e compagni cercano ...Ledi Svezia - Azerbaigian, match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 con l'obiettivo dei tre punti. Di seguito ...

Dopo il successo contro la Serbia, alle 20, l’Italia Under 21 guidata da Nicolato scenderà di nuovo in campo per affrontare l’Ucraina in amichevole. Il ct ha deciso l’undici che schiererà in campo, in ...È ufficialmente iniziata la stagione delle finali territoriali per il Comitato di Milano Monza Lecco che ha trascorso, nella giornata del 26 marzo, una domenica di gare molto intense. Da oggi fino a ...