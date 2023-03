Formazioni ufficiali Italia-Ucraina Under 21: amichevole 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) Le Formazioni ufficiali di Italia-Ucraina Under 21, ultimo test amichevole prima degli Europei che vedranno protagonisti gli azzurrini di Paolo Nicolato. Si gioca alle 20:00 e Colombo e compagni cercano una buona prestazione dopo la vittoria esterna sulla Serbia. Ecco le scelte ufficiali dei due commissari tecnici a Reggio Calabria. Le Formazioni ufficiali Italia Under 21: Turati; Okoli, Lovato, Pirola, Bellanova, Ricci, Udogie, Fagioli, Bove, Cancellieri, Colombo. Ucraina Under 21: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Ledi21, ultimo testprima degli Europei che vedranno protagonisti gli azzurrini di Paolo Nicolato. Si gioca alle 20:00 e Colombo e compagni cercano una buona prestazione dopo la vittoria esterna sulla Serbia. Ecco le sceltedei due commissari tecnici a Reggio Calabria. Le21: Turati; Okoli, Lovato, Pirola, Bellanova, Ricci, Udogie, Fagioli, Bove, Cancellieri, Colombo.21: in attesa SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #Italia-#Ucraina U21: titolari #Fagioli e #Udogie - PagineRomaniste : Under 21: #ItaliaUcraina, le formazioni ufficiali. #Bove parte titolare #ASRoma #Azzurrini - DiMarzio : Le formazioni ufficiali per l'amichevole #ItaliaU21-#UcrainaU21 - Milannews24_com : #Niger #Algeria, le formazioni ufficiali: la decisione su #Bennacer - romanewseu : Under 20, Italia-Germania: le formazioni ufficiali. Chance #Volpato dal primo minuto ? -